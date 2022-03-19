Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Читайте также В Киеве задержали фаната "русского мира", у которого изъяли оружие и боеприпасы – красноречивые фото
Речь идет о снарядах, которые спускаются на парашютах.
Россияне используют самое жестокое оружие,
– сказал Геращенко.
Последствия использования новейшего вооружения / Ukraine Media Centre Kyiv
Также он сказал, что все преступления России против Украины будут расследованы.
Как работает новейшее вооружение / Изображение Ukraine Media Centre Kyiv
Нацполиция и МВД фиксируют все эти случаи, это очень важно для будущих судов. Для этого МВД начинает проект по видеофиксации всех преступлений. Всем, кто выехал с оккупированных территорий, необходимо дать показания, в том числе видео- и фотодоказательства,
– сказал Геращенко.
По его словам, все военные преступления будут рассматриваться украинскими судами, а все осужденные будут объявлены в международный розыск.