Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Читайте також У Києві затримали фаната "русского міра", у якого вилучили зброю та боєприпаси – промовисті фото

Мова йде про снаряди, які спускаються на парашутах.

Росіяни використовують найжорстокішу зброю,

– сказав Геращенко.

Наслідки використання новітнього озброєння/ Ukraine Media Centre Kyiv

Також він сказав, що всі злочини Росії проти України будуть розслідувані.

Як працює новітнє озброєння / зображення Ukraine Media Centre Kyiv

Нацполіція та МВС фіксують всі ці випадки, це дуже важливо для майбутніх судів. Для цього МВС починає проєкт з відеофіксації всіх злочинів. Всім, хто виїхав з окупованих територій, необхідно надати покази, в тому числі і відео та фото докази,

– сказав Геращенко.

За його словами, всі воєнні злочини розглядатимуться українськими судами, а всі засуджені будуть оголошені в міжнародний розшук.

До теми – На Київщині внаслідок обстрілу загинули 7 цивільних: ще 5 поранені: дивіться відео