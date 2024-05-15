Заметим, что во время экстренных отключений, графики отключений света – не действуют. Энергетики призывают всех потребителей экономно потреблять электроэнергию.

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Сохраняется значительный дефицит электроэнергии

В ДТЭК сообщали, что в Киеве применяли экстренные отключения света.

Причина – увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов,

– отметили там.

К счастью, продолжались они недолго и благодаря титанической работе наших энергетиков экстренные отключения были отменены уже через 10 минут после их введения.

"По состоянию на 09:00 экстренные отключения в Киеве, Киевской области, в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменены", – сообщили в ДТЭК.

Энергетики призывают потребителей экономно использовать электроэнергию, ведь ситуация в энергосистеме остается крайне тяжелой.

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