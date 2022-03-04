Впрочем, не обошлось без последствий.
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В Киеве из строя вышла система радиационного мониторинга
В Киеве была выведена из строя Автоматизированная система радиационного мониторинга,
– говорится в сообщении.
Это произошло в результате обстрела территории пункта хранения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон".
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