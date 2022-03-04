Втім, не обійшлося без наслідків.

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У Києві з ладу вийшла система радіаційного моніторингу

У місті Києві було виведено з ладу Автоматизовану систему радіаційного моніторингу,

– йдеться у повідомленні.

Це трапилося внаслідок обстрілу території пункту заховання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон".

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