Правоохранители установили, кто бросил страйкбольную гранату на футбольную площадку в Киеве

В Соломенском районе Киева вчера, 10 сентября, взорвалась страйкбольная граната. Правоохранители выяснили, что на футбольную площадку ее бросил 16-летний парень.

Правоохранители рассказали, что подросток проживает неподалеку от места инцидента. Свои действия он объяснил тем, чтобы просто "хотел пошутить".

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Кто бросил страйкбольную гранату на футбольную площадку в Киеве

Вчера, 10 сентября, на футбольной площадке в Соломенском районе Киева взорвалась страйкбольная граната. Инцидент произошел около 19:30.

Полицейские установили, что к совершению правонарушения причастен 16-летний подросток, проживающий неподалеку,

– поделились правоохранители.

Выяснилось, что юноша приобрел боеприпас месяц назад. Свой поступок он объяснил тем, что просто хотел пошутить и напугать присутствующих.

Сейчас с подростком и его родителями общаются правоохранители. По данному факту начато уголовное производство за хулиганство. Юноша может получить до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что в результате взрыва гранаты за помощью к врачам обратился 17-летний парень с острой реакцией на стресс. Других пострадавших нет.