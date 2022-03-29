В Министерстве внутренних дел предупредили, что возвращаться в свои дома в городах и селах, которые были в зоне боевых действий, можно только после соответствующего согласования органов власти, ГСЧС и Нацполиции Украины.

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Все потому, что на этой территории могут быть снаряды и неразорвавшиеся мины.

"Только на территории Киева за последние несколько недель было изъято несколько сотен снарядов и неразорвавшихся мин. Просим быть максимально осторожными с ними. И как только вы увидели взрывной предмет, похожий на то или иное устройство, снаряд или мину, которая не взорвалась, сразу вызовите службы 101 и 102", – отметил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Особое внимание в МВД просили уделить детям и не оставлять их без присмотра.