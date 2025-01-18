Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора. Информацию о сборе денег для оккупационных группировок он получал через пророссийские Telegram-каналы.

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Что известно о банкире, который переводил средства россиянам

Следствие установило, что фигурант регулярно переводил собственные средства на нужды российских оккупационных группировок.

После начала полномасштабной войны банкир открыл счет на одной из крупнейших криптовалютных бирж мира. Используя эту платформу, он посылал деньги на цифровые кошельки россиян. Сейчас правоохранители выясняют точные суммы его "донатов".

По данным следствия, информацию о сборе средств для оккупантов банкир получал через тематические Telegram-каналы.

Сотрудники СБУ задокументировали его преступную деятельность и задержали в Киеве по месту жительства.

Правоохранители задержали банкира, который "донатил" оккупантам / Фото СБУ

Во время обыска в квартире обнаружили паспорт гражданина России и российские рубли.

Подозреваемый находится под стражей без права на залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.