Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ та Офіс генпрокурора. Інформацію про збори грошей для окупаційних угруповань він отримував через проросійські Telegram-канали.

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Що відомо про банкіра, який переказував кошти росіянам

Слідство встановило, що фігурант регулярно переказував власні кошти на потреби російських окупаційних угруповань.

Після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній із найбільших криптовалютних бірж світу. Використовуючи цю платформу, він надсилав гроші на цифрові гаманці росіян. Наразі правоохоронці з'ясовують точні суми його "донатів".

За даними слідства, інформацію про збори коштів для окупантів банкір отримував через тематичні Telegram-канали.

Співробітники СБУ задокументували його злочинну діяльність та затримали у Києві за місцем проживання.

Правоохоронці затримали банкіра, що "донатив" окупантам / Фото СБУ

Під час обшуку в помешканні виявили паспорт громадянина Росії та російські рублі.

Підозрюваний перебуває під вартою без права на заставу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.