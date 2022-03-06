В Киеве задержали братьев-пропагандистов: могли сотрудничать со спецслужбами России

Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух братьев-пропагандистов с пророссийскими и пробелорусскими взглядами. Есть данные об их тесном сотрудничестве со спецслужбами этих стран.

Об этом сообщили в СБУ. Цель сообщников оккупантов – расшатать внутреннюю ситуацию в стране.

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Также пропагандисты стремились создать нужную "информационную картинку" для России и Беларуси.

Сейчас их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора,

– подчеркнули в СБУ.

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