В Киеве задержали братьев-пропагандистов: могли сотрудничать со спецслужбами России
6 марта 2022 , 10:12Читати новину українською
Источник:телеграм СБУ
Служба безопасности Украины задержала в Киеве двух братьев-пропагандистов с пророссийскими и пробелорусскими взглядами. Есть данные об их тесном сотрудничестве со спецслужбами этих стран.
Об этом сообщили в СБУ. Цель сообщников оккупантов – расшатать внутреннюю ситуацию в стране.
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Также пропагандисты стремились создать нужную "информационную картинку" для России и Беларуси.
Сейчас их картинка – это вид из-за решетки украинского изолятора,
– подчеркнули в СБУ.
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