Среди приоритетов врага были админздания госучреждений и энергогенерирующие предприятия Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Что известно о планировании атаки

По данным СБУ, вражеская агент включала GPS-координаты на своем телефоне и делала фото объектов таким образом, чтобы в свойствах файлов была их точная геолокация. Это позволило бы запрограммировать вражеские дроны-камикадзе на поражение украинских объектов.

Готовые фотографии фигурантка переправляла своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере. Также во время разведывательных вылазок агент шпионила за боевыми позициями ПВО, защищающими Киев,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, злоумышленница проводила доразведку в районе места базирования радиолокационной станции украинских войск вблизи столицы Украины. Ее задержали в арендованной квартире, когда она пыталась передать новую партию разведданных врагу.

Следствие выяснило, что агентом оккупантов оказалась 27-летняя местная безработная, которая искала легкие деньги в сети. У нее изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества и большое количество сим-карт, которые она использовала для конспирации связи с оккупантами.



Российская агент фотографировала инфраструктуру Киева / Фото СБУ

Ей объявили о подозрении по статье о несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения. Сейчас женщина находится под стражей.

Заметим, Киевская городская прокуратура уточнила, что за день до российской атаки на правительственный квартал она фотографировала блокпосты возле парламента.

"За работу ей обещали заплатить 500 долларов США, впрочем оплатили только услуги такси. Отметим, что уже на следующий день – 1 января 2025 года – именно этот район атаковали российской БПЛА, в результате чего погибла семья ученых", – добавили в прокуратуре.

Отмечается, что за все вышеупомянутое ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.