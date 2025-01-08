Злоумышленники смогли взорвать самодельное устройство, но, к счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины и СБУ.

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Что известно о попытке подрыва поезда в Хмельницкой области

Злоумышленники изготовили самодельную взрывчатку, начиненную тротилом и пластидом, и дистанционно взорвали ее, когда локомотив приблизился к опасному участку. К счастью, машинист вовремя остановил поезд, благодаря чему удалось избежать жертв и серьёзных повреждений. Взрыв зафиксировали на видео для "отчётности" перед заказчиками.

После ремонта железнодорожного полотна эшелон продолжил движение.

После инцидента диверсанты попытались сбежать, даже меняли автомобиль, чтобы запутать спецслужбы. Это им не помогло, их задержали через несколько часов. Во время обысков у них изъяли элементы взрывчатки и телефоны, которые содержали доказательства их действий.

СБУ и полиция задерживают диверсантов в Хмельницкой области

Задержанными оказались двое жителей Хмельницкой области, в возрасте 28 и 29 лет. Один из них является наркозависимым, другой – дезертир, который самовольно покинул воинскую часть. Контакт с ФСБ они установили через поиск "легкого" заработка в телеграм-каналах.

Фигурантам объявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины – диверсия в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила и задержала четырех агентов российских спецслужб, которые планировали теракт на режимном объекте в Киевской области, используя несовершеннолетнего агента как смертника.

Самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который должен был доставить 16-летний агент России, переодетый в военную форму украинского образца.

Россияне планировали взорвать взрывчатку сразу, когда ее доставят. 16-летний парень не знал, что должен был стать смертником. Тому, кто доставил взрывчатку и форму в схрон, было 19 лет. Им всем грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее СБУ запустила чат-бот "Спали ФСБешника" в Telegram для сбора информации о попытках вербовки украинцев российскими спецслужбами. Через него можно быстро передать для СБУ информацию о соцсети или мессенджер, через который действовали российские спецслужбы, объекты, на которых предлагали совершить диверсию, а также номер телефона или никнейм вербовщика.