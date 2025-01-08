Зловмисники змогли підірвати саморобний пристрій, але, на щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Національну поліцію України та СБУ.

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Що відомо про спробу підриву потяга на Хмельниччині

Зловмисники виготовили саморобну вибухівку, начинену тротилом і пластидом, та дистанційно підірвали її, коли локомотив наблизився до небезпечної ділянки. На щастя, машиніст вчасно зупинив потяг, завдяки чому вдалося уникнути жертв і серйозних пошкоджень. Вибух зафіксували на відео для "звітності" перед замовниками.

Після ремонту залізничного полотна ешелон продовжив рух.

Після інциденту диверсанти спробували втекти, навіть змінювали автомобіль, щоб заплутати спецслужби. Це їм не допомогло, їх затримали за кілька годин. Під час обшуків у них вилучили елементи вибухівки та телефони, які містили докази їхніх дій.

СБУ та поліція затримують диверсантів на Хмельниччині

Затриманими виявилися двоє мешканців Хмельниччини, віком 28 і 29 років. Один з них є наркозалежним, інший – дезертир, який самовільно покинув військову частину. Контакт із ФСБ вони встановили через пошук "легкого" заробітку в Телеграм-каналах.

Фігурантам оголосили підозру за статтею Кримінального кодексу України – диверсія в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила та затримала чотирьох агентів російських спецслужб, які планували теракт на режимному об'єкті у Київщині, використовуючи неповнолітнього агента як смертника.

Саморобний вибуховий пристрій знаходився у тактичному рюкзаку, який мав доставити 16-річний агент Росії, переодягнений у військову форму українського зразка.

Росіяни планували підірвати вибухівку одразу, коли її доставлять. 16-річний хлопець не знав, що мав стати смертником. Тому, хто доставив вибухівку та форму до схрону, було 19 років. Їм усім загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ запустила чатбот "Спали ФСБешника" у Telegram для збору інформації про спроби вербування українців російськими спецслужбами. Через нього можна швидко передати для СБУ інформацію про соцмережу або месенджер, через який діяли російські спецслужби, об’єкти, на яких пропонували вчинити диверсію, а також номер телефону чи нікнейм вербувальника.