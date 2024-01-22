Злоумышленники обманули десятки иностранцев. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Нацполиция и чешские правоохранители задержали участников преступной организации

По данным правоохранителей, злоумышленники создали сеть фишинговых сall-центров на территории столицы и обманули десятки иностранцев на почти два миллиона чешских крон. В гривневом эквиваленте сумма составляет около 3 миллионов.

Еще в сентябре 2023 года правоохранители прекратили деятельность преступной группировки. Известно, что злоумышленники создавали фишинговые ссылки для распространения на чешских торговых интернет-площадках. Их сообщники из мошеннических сall-центров на территории Киева убеждали иностранцев перейти по фейковым ссылкам для оплаты товаров или услуг.

Нацполиция совместно с чешскими стражами порядка задержала участников преступной организации / Фото Нацполиция

Когда введенные в заблуждение люди вводили платежные данные на мошеннических ресурсах, сведения попадали к фигурантам. Так, они использовали конфиденциальную информацию и выводили деньги со счетов держателей на подконтрольные банковские карты или конвертировали их в криптовалюту.

Правоохранители провели обыски

В полиции сообщили, что правоохранители провели 29 обысков, изъяли доказательства противоправной деятельности. Речь идет о компьютерной технике и мобильных телефонах. Полицейские задержали троих организаторов и пятерых исполнителей.

Благодаря анализу информации, содержащейся в изъятой технике, полицейские установили еще одного организатора "схемы" и восьмерых его сообщников.

Так, 17 января при силовой поддержке работников полка полиции особого назначения проведено 12 обысков в принадлежащих фигурантам помещениях на территории Киева и Днепропетровской области. Удалены компьютерная техника, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские и сим-карты, а также рабочие записи,

– говорится в сообщении Нацполиции.

Полицейские задержали организатора и 8 исполнителей. В полиции отметили, что злоумышленникам и их ранее задержанным сообщникам следователи полиции Киева сообщили о подозрениях, в том числе по дополнительным эпизодам уголовных правонарушений.

В Киеве задержаны участники преступной организации: смотрите видео

Так, действия фигурантов квалифицированы в зависимости от участия в преступной деятельности по нескольким статьям Уголовного кодекса. В частности по статьям:

Мошенничество;

Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем;

Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных систем, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей.

По данным нацполиции, решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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