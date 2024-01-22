Зловмисники ошукали десятки іноземців. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Нацполіція і чеські правоохоронці затримали учасників злочинної організації
За даними правоохоронців зловмисники створили мережу фішингових сall-центрів на території столиці і ошукали десятки іноземців на майже два мільйони чеських крон. В гривневому еквіваленті сума скаладає близько 3 мільйонів.
Ще у вересні 2023 року правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання. Відомо, що зловмисники створювали фішингові посилання для розповсюдження на чеських торгівельних інтернет-майданчиках. Їх спільники з шахрайських сall-центрів на території Києва переконували іноземців перейти за фейковими посиланнями для оплати товари чи послуг.
Нацполіція спільно з чеськими правоохоронцями затримала учасників злочинної організації / Фото Нацполіція
Коли ж введені в оману люди вводили платіжні дані на шахрайських ресурсах, відомості потрапляли до фігурантів. Так, вони використовували конфіденційну інформацію і виводили гроші з рахунків власників на підконтрольні банківські картки або конвертували їх у криптовалюту.
Правоохоронці провели обшуки
У поліції повідомили, що правоохоронці провели 29 обшуків, вилучили докази протиправної діяльності. Йдеться про комп'ютерну техніку і мобільні телефони. Поліцейські затримали трьох організаторів та п'ятьох виконавців.
Завдяки аналізу інформації, що містилася у вилученій техніці, поліцейські встановили ще одного організатора "схеми" та вісьмох його спільників.
Так, 17 січня за силової підтримки працівників полку поліції особливого призначення проведено 12 обшуків у належних фігурантам приміщеннях на території Києва та Дніпропетровської області. Вилучено комп’ютерну техніку, ноутбуки, мобільні телефони, банківські та сім-картки, а також робочі записи,
– йдеться в повідомленні Нацполіції.
Відомо, що поліцейські затримали організатора та 8 виконавців. У поліції зазначили, що зловмисникам та їх раніше затриманим спільникам слідчі поліції Києва повідомили про підозри, у тому числі за додатковими епізодами кримінальних правопорушень.
У Києві затримали учасників злочинної організації: дивіться відео
Так, дії фігурантів кваліфіковані залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема за статтями:
- Шахрайство;
- Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж.
За даними нацполіції, наразі вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Інші випадки затримання зловмисників: коротко
- У Києві чоловік завдав удари ножем продавчині у квітковому магазині, внаслідок чого вона померла. Столичні поліцейські вже затримали підозрюваного. У Нацполіції України повідомили, що жінку з тілесними ушкодженнями знайшли 2 січня у приміщенні квіткового магазину.
- Поліція Києва затримала злочинну групу за розбійний напад. Виходячи на вулицю, на чоловіка напали двоє невідомих, силою заштовхали його у під’їзд, побили, розпили в обличчя сльозогінний газ, після чого пристебнули кайданками до поручня сходової клітки та забрали сумку з грошима – там було 2 мільйони гривень та 9 300 доларів США.
- Вдень 1 січня у Чернігові чоловіки запускали феєрверки з балкону багатоповерхівки. Патрульні викликали спепризначенців, і ті вже примусово відчинили двері помешкання. Там вони виявили чотирьох чоловіків. Усіх їх затримали.