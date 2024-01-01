В Україні на законодавчому рівні заборонено пускати салюти. Однак це не стало на заваді нетверезим молодикам з Чернігова, які вирішили "гучно" відсвяткувати Новий рік.

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Пускали феєрверки з балкону

Вдень до поліції надійшла скарга місцевої жительки. Жінка розповіла, що за вулицею Івана Мазепи з балкону багатоповерхівки невідомі особи пускають салюти. На місце події одразу прибув екіпаж патрульної поліції.

Заявниця вказала поліцейським номер квартири, звідки запускали феєрверки. Також правоохоронці виявили на вулиці під вікнами будинку докази правопорушення – залишки піротехнічних виробів.

Чернігівчанка помітила спалахи салюту з балкону багатоповерхівки і повідомила в поліцію / Фото Нацполіція

Довелося вибивати двері

Представники поліції неодноразово дзвонили та стукали у двері квартири, де перебували порушники. Однак ті вдавали, що вдома нікого немає. Тоді патрульні викликали спепризначенців, і ті вже примусово відчинили двері помешкання. Там вони виявили чотирьох чоловіків. Усіх їх затримали. Обставини інциденту ще з'ясовуються.

У Чернігові затримали порушників, які пускали салюти: відео Нацполіція

У Черкасах росіянин пускав салют на Новий рік