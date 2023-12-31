Це трапилося напередодні оголошення повітряної тривоги в Києві близько 19:25 у столиці. Салют запустили в районі Осокорок.

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Що трапилось у Києві

Увечері напередодні Нового року невідомий вирішив запустити салют, попри те, що уже 10-ий рік Україна живе в умовах війни, а через події останніх двох років феєрверки нагадують звуки вибухів.

Салюти в Києві: дивіться відео

Під час тривоги в Києві, яка була оголошена через дрони та загрозу удару "Кинджалами" у столиці запустили ще салюти.

Цікаво, що у поліції Києва заявили, що розповсюджене відео є минулорічним, проте звуки салютів у столиці справді чули і через тривогу моніторингові канали сплутали його зі звуками вибухів. Тому близько 20:18 канали повідомили про те, що у столиці вибухи.

Працівники поліції звертаються до громадян, якщо ви стали свідками запуску салютів чи феєрверків негайно повідомляти про вказану подію до поліції, а власників Телеграм-каналів правоохоронці просять не розповсюджувати недостовірну інформацію,

– наголосили правоохоронці.

Важливо! Відповідно до чинного законодавства використання салютів та петард, а також їхній продаж підпадає під заборону. Порушення закону може тягнути за собою кримінальну відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 17 000 до 34 000 гривень або й арешту на термін до 6 місяців чи обмеження волі до 5 років.

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