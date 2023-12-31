Это произошло накануне объявления воздушной тревоги в Киеве около 19:25 в столице. Салют запустили в районе Осокорок.

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Что случилось в Киеве

Вечером в канун Нового года неизвестный решил запустить салют, несмотря на то, что уже 10-й год Украина живет в условиях войны, а из-за событий последних двух лет фейерверки напоминают звуки взрывов.

Салюты в Киеве: смотрите видео

Во время тревоги в Киеве, которая была объявлена из-за дронов и угрозы удара "Кинжалами" в столице запустили еще салюты.

Интересно, что в полиции Киева заявили, что распространенное видео прошлогоднее, однако звуки салютов в столице действительно слышали и из-за тревоги мониторинговые каналы спутали его со звуками взрывов. Потому около 20:18 каналы сообщили о том, что в столице взрывы.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, если вы стали свидетелями запуска салютов или фейерверков немедленно сообщать об указанном событии в полицию, а владельцев телеграмм-каналов правоохранители просят не распространять недостоверную информацию,

– отметили правоохранители.

Важно! В соответствии с действующим законодательством использование салютов и петард, а также их продажи подпадают под запрет. Нарушение закона может влечь за собой уголовную ответственность в виде штрафа в размере от 17 000 до 34 000 гривен или ареста на срок до 6 месяцев или ограничение свободы до 5 лет.

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