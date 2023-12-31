Это произошло накануне объявления воздушной тревоги в Киеве около 19:25 в столице. Салют запустили в районе Осокорок.
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Что случилось в Киеве
Вечером в канун Нового года неизвестный решил запустить салют, несмотря на то, что уже 10-й год Украина живет в условиях войны, а из-за событий последних двух лет фейерверки напоминают звуки взрывов.
Салюты в Киеве: смотрите видео
Во время тревоги в Киеве, которая была объявлена из-за дронов и угрозы удара "Кинжалами" в столице запустили еще салюты.
Интересно, что в полиции Киева заявили, что распространенное видео прошлогоднее, однако звуки салютов в столице действительно слышали и из-за тревоги мониторинговые каналы спутали его со звуками взрывов. Потому около 20:18 каналы сообщили о том, что в столице взрывы.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, если вы стали свидетелями запуска салютов или фейерверков немедленно сообщать об указанном событии в полицию, а владельцев телеграмм-каналов правоохранители просят не распространять недостоверную информацию,
– отметили правоохранители.
Россия атакует Украину в канун Нового года: что происходит
- Вечером 31 декабря россияне запустили "Шахеды", из-за чего в ряде регионов объявили тревогу;
- В восточных регионах высока угроза удара баллистическим вооружением;
- Около 20:00 россияне подняли МиГ-31К, из-за чего во всех областях угроза удара аэробалистическими ракетами "Кинжал"