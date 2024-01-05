У Нацполіції України повідомили, що жінку з тілесними ушкодженнями знайшли 2 січня у приміщенні квіткового магазину.
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Як сталося вбивство
Правоохоронці відтворили хронологію вбивства на Голосіївському проспекті у столиці та встановили особу підозрюваного.
У поліції повідомили, що того вечора (1 січня – 24 Канал) 54-річна продавчиня була у приміщенні квіткового магазину. Близько опівночі до магазину зайшов невідомий чоловік. Він почав розмовляти з продавчинею, та за декілька хвилин покинув приміщення кіоску.
Згодом чоловік повернувся, накинувся на жінку та хаотично завдав їй численні удари ножем по тілу. Після зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події. Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів,
– йдеться у повідомленні Нацполіції.
За даними правоохоронців, за добу після скоєного фігуранта затримали. Підозрюваним виявився 37-річний іноземець.
Проведення слідчих дій на місці злочину / Фото Національна поліція України
У чоловіка знайшли речові докази, а саме три золоті каблучки, які належали загиблій.
За скоєне чоловіку загрожує до п'ятнадцяти років за ґратами або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
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