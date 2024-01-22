Голова Національної поліції Іван Вигівський на брифінгу 22 січня розповів, на якому етапі розслідування справи. Він зазначив, що вже відкрили справи щодо Bihus.Info та встановили фігуранти щодо справи Ніколова, пише 24 Канал.

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На якому етапі розслідування щодо Bihus.Info

До нас звернулося четверо представників Bihus, ми зареєстрували чотири провадження за статтею 182, порушення недоторканності приватного життя. Фактично вони були внесені на вихідних, п'ятниця – субота (19 – 20 січня – 24 Канал). Запланована низка слідчих дій,

– заявив Вигівський.

Він пояснив, посилаючись на слова засновника проєкту Дениса Бігуса, що СБУ вже провела деякі слідчі дії.

"Ми також скоординуємо наші дії й будемо рухатися. Казати про те, аматорське (стеження – 24 Канал) це чи ні – покаже час і слідство. Зараз не можу нічого сказати з цього приводу", – додав очільник Нацполіції.

Що очільник поліції сказав про справу Ніколова

Щодо нападу на квартиру журналіста Юрія Ніколова, Іван Вигівський пояснив, що поліція встановила 4 ймовірних фігурантів цих подій, які розклеювали листівки з погрозами журналісту. Поліція запевнила, що вони проводять слідчі дії.

"Я хочу сказати, що ми однаково реагуємо, всі правоохоронні органи на будь-які заяви, в тому числі щодо будь-якого тиску на журналістів, і будемо об'єктивно розслідувати кожне кримінальне провадження", – запевнив Іван Вигівський.

Коротко про справи Ніколова та Bihus.Info

Юрій Ніколов – журналіст-розслідувач, який провів низку розслідувань, зокрема, й щодо корупції у закупівлях для ЗСУ. Саме він автор розслідування про "курячі яйця за 17 гривень" для армії.

До квартири Юрія Ніколова ломились невідомі, вони кричали, щоб журналіст "йшов служити" та обклеїли двері папірцями з образами та погрозами. Тоді його вдома не було, тож вони налякали стареньку матір журналіста. Поліція:

відкрила справу за фактом перешкоджання роботі журналіста. Максимальні санкції передбачають позбавлення волі на строк до 4 років;

встановила учасників, які намагалися вдертися у квартиру Ніколова та залишили листівки з погрозами. Ними виявилися мешканці Київської, Житомирської та Черкаської областей.

Щодо справи Bihus.Info, то на співробітників команди виклали компромат зі святкування корпоративу в "Українському селі" під Києвом. Там вони вживали наркотичні речовини. Також у мережі поширили аудіозапис, на якому вони домовляються замовити "траву".

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Керівник проєкту Денис Бігус підтвердив, що його підлеглі вживали заборонені речовини, проте це були оператори. Їх вже звільнили.

Окрім того, журналісти встановили, що за ними під час вечірки стежили щонайменше 30 людей. Окрім того, за командою Bihus.Info стежили впродовж кількох місяців.

Редакторка журналістського проєкту Bihus․Info Аліса Юрченко заявила, що підготовка спостереження та прослушки за журналістами проєкту Bihus.Info була грандіозною спецоперацією.