Правоохранители поймали на взятке столичного чиновника

Пока большинство украинцев делают все для победы над россиянами, некоторые решают позаботиться о своем благосостоянии путем преступления. Их не останавливает даже то, что в Украине идет война и есть угроза нашей государственности.

153 дня Украина героически противостоит российским оккупантам. Даже в это время, когда каждый гражданин работает на победу нашей страны, находятся чиновники, которые решают воспользоваться служебным положением и напихать карманы незаконно заработанными деньгами.

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Задержание взяточника

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что ГБР в сотрудничестве с прокуратурой задержал одного из заместителей директора департамента транспорта Киевской городской государственной администрации. Тот решил во время войны требовать взятки, за что ощутил наручники на руках.

Мы постоянно передаем материалы внутренних аудитов КГГА и сотрудничаем с правоохранителями. Пока взяточником занимаются правоохранительные органы и будет продолжаться расследование, он будет безотлагательно отстранен от исполнения обязанностей,

– написал Кличко.

Также мэр Киева добавил, что даже в такое сложное для Украины время находятся "крысы", которые хотят украсть у государства.

"Это – измена и ослабление Украины. И особенно во время военного положения наказание за такие преступления должно быть самым строгим", – добавил Кличко.

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