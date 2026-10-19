Об этом сообщили в КГГА. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Киев подвергся баллистическому обстрелу ночью 19 октября: что известно о последствиях для метрополитена?

Ночью 19 октября Киев подвергся массированному воздушному удару. Российская армия применила баллистические ракеты. После серии взрывов в столице, к сожалению, есть повреждения – в частности, на одной из станций метро на левом берегу.

Также рядом со станцией из-за попадания обломков произошел разрыв ходовой и контактной рельсов. В связи с этим наземные станции Черниговская и Лесная временно будут закрыты для входа и выхода. Хотя движение поездов между станциями Академгородок и Дарница начнется в соответствии с расписанием.

Для стабилизации пассажиропотока и обеспечения бесперебойной связи между левым и правым берегами Киева на время ликвидации последствий обстрела власти вводят дополнительные автобусные рейсы. На временный автобусный маршрут №1-М выделят 15 единиц транспорта, в частности 3 автобуса будут курсировать между станциями метро Лесная и Дарница, а еще 12 машин будут перевозить горожан от Лесной непосредственно к Дворцу спорта.

Такой распределение автобусов позволит сохранить надежное сообщение с центральной частью города, в частности в случае повторного объявления воздушной тревоги. В то же время это поможет предотвратить чрезмерную пассажирскую нагрузку на станцию Дарница. Кроме того, власти усиливают маршрут №118, на который направят еще 2 автобуса.

Пассажиров просят учитывать указанные изменения при планировании своих поездок по городу.

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Добавим, что это не все последствия обстрела Киева. Также в Соломенском районе произошло попадание обломков в первый этаж 25-этажного жилого дома (пострадали три человека), в другом месте произошло попадание в нежилое здание. В Днепровском районе также пострадала территория нежилой застройки.