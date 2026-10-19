Про це повідомила у КМДА. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Київ обстріляли балістичною вночі 19 жовтня: що відомо про наслідки для метрополітену?

Уночі 19 жовтня Київ зазнав масованого повітряного удару. Російська армія застосувала балістичні ракети. Після серії вибухів у столиці, на жаль, є пошкодження – зокрема, на одній зі станцій метро на лівому березі.

Також поруч зі станцією через влучання уламків стався розрив ходової та контактної рейок. Через це наземні станції Чернігівська та Лісова тимчасово будуть зачинені на вхід і вихід. Хоча рух поїздів між станціями Академмістечко й Дарниця розпочнуть відповідно до графіка.

Для стабілізації пасажиропотоку та забезпечення безперебійного зв'язку між лівим і правим берегами Києва на час ліквідації наслідків обстрілу влада запроваджує додаткові автобусні рейси. На тимчасовий автобусний маршрут №1-М виділять 15 одиниць транспорту, зокрема 3 автобуси курсуватимуть між станціями метро Лісова та Дарниця, а ще 12 машин перевозитимуть містян від Лісової безпосередньо до Палацу спорту.

Такий розподіл автобусів дозволить зберегти надійне сполучення з центральною частиною міста, зокрема за оголошення знову повітряної тривоги. Водночас це допоможе запобігти надмірному пасажирському навантаженню на станцію Дарниця. Додатково влада підсилює маршрут №118, куди спрямують ще 2 автобуси.

Пасажирів просять враховувати зазначені зміни під час планування своїх поїздок містом.

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Додамо, що це не всі наслідки обстрілу Києва. Також у Солом'янському районі сталося влучання уламків у перший поверх 25-поверхового житлового будинку (постраждали троє людей), в іншому місці було влучання у нежитлову будівлю. У Дніпровському районі також постраждала територія нежитлової забудови.