Об этом 24 Каналу отметил генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж. Израиль в совершенстве наработал все модели обнаружения пусков с самого начала.
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Новая система оповещения
Израильская система оповещения срабатывает заранее, когда запускаются ракеты разных типов: баллистические, крылатые, С-300 или С-400, а также "Шахеды" и другие летательные аппараты, отметил Маломуж. Электронная идентификация идет не только по траектории, но и ее изменения по ходу курса.
"Сразу известно, куда направлены ракеты, куда они пущены, траектория и место возможного нанесения ударов. Они прямо до десятка квадратных метров высчитывают. То есть видит не только откуда пущено, но и куда упадет – завод, логистический центр или дом", – пояснил он.
Николай Маломуж о работе израильской системы оповещения: смотреть видео
В соответствии с фиксацией типа запущенных врагом целей запускается и соответствующий комплекс борьбы с ними. Если это баллистические или крылатые ракеты – будут использоваться системы Patriot. Если "Шахеды" – зенитно-ракетные комплексы.
"То есть с одной стороны это уведомление будет поступать гражданам для безопасности, а с другой – войскам, чтобы знать, что запущено, какая траектория и конкретная цель летательного объекта", – добавил генерал армии.
Сначала систему опробуют в Киеве, если ее работа будет эффективной – могут установить и в других городах. Но Украина – большая страна, и у врага много огневых систем. По приблизительному подсчету Николая Маломужа, чтобы закрыть все города, таких систем нужно несколько сотен.
"В Израиле, например, 5 систем перекрывают всю страну. У нас столько не перекроют. Они могут охватить один город: Киев, Харьков, Днепр, Одессу. Я думаю, что первые системы будут в качестве тестовых, а затем задействованы в промышленных центрах объектах инфраструктурного значения", – предположил он.
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