Прорыв произошел в Днепровском районе столицы. По словам местных жителей, это уже не первая подобная авария.

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В Киеве затопило многоэтажку

Как стало известно, в многоэтажке Днепровского района прорвало пожарный гидрант и затопило здание с 10 по 1 этаж. Вода на 10 этаже была почти до колен, поэтому местные жители сделали отверстия на общих балконах, чтобы она могла вытекать.

Затопленная многоэтажка в столице: смотрите видео

Местные жители говорят, что это уже не первый подобный случай. Похожая ситуация была в мае, но на 9 этаже дома.

Сейчас гидрант заварили, однако на место происшествия прибыли правоохранители и зафиксировали неисправность.



Затопленная многоэтажка в Киеве / фото телеканала "Киев"



Сейчас гидрант заварили / фото телеканала "Киев"

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