Прорыв произошел в Днепровском районе столицы. По словам местных жителей, это уже не первая подобная авария.
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В Киеве затопило многоэтажку
Как стало известно, в многоэтажке Днепровского района прорвало пожарный гидрант и затопило здание с 10 по 1 этаж. Вода на 10 этаже была почти до колен, поэтому местные жители сделали отверстия на общих балконах, чтобы она могла вытекать.
Затопленная многоэтажка в столице: смотрите видео
Местные жители говорят, что это уже не первый подобный случай. Похожая ситуация была в мае, но на 9 этаже дома.
Сейчас гидрант заварили, однако на место происшествия прибыли правоохранители и зафиксировали неисправность.
Затопленная многоэтажка в Киеве / фото телеканала "Киев"
Сейчас гидрант заварили / фото телеканала "Киев"
Другие подобные случаи
- Ранее в результате подъема воды в реке Днепр в Киеве наблюдали значительное подтопление береговой линии. Из-за такого нехарактерного для столицы явления в городе и области объявляли I уровень опасности, желтый. В Оболонском районе из-за повышения уровня воды подтапливали парк "Наталка" и Оболонскую набережную.
- Затопленным оказался и столичный парк развлечений X-park. Некоторые люди с энтузиазмом подошли к ситуации и предпочли передвигаться на каяках.
- Кстати, в столице 17 июня образовался огромный "фонтан" на Лукьяновке. Вероятно, прорвало трубу.