В сети публикуют кадры, как в Киеве прорвало воду на одной из улиц. Столб воды поднялся на несколько метров, сообщает 24 Канал.

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4-метровый "фонтан" в столице

Пользователи в сети сообщают, что на Лукьяновке образовался "фонтан". Скорее всего, прорвало одну из труб водопровода.

На опубликованных кадрах видно, что "фонтан" образовался вблизи одной из остановок. Также вода несколько подтопила улицы столицы.

"Фонтан" на Лукьяновке: смотрите видео

Вода поднялась на несколько метров: смотрите видео

Местные власти пока не комментировали ситуацию. Учитывая, что сейчас испытываются тепломагистрали в столице, можно предположить, что "фонтан" возник именно из-за этого.

На днях ранее, 13 июня, прорвало проходящий под мостом Патона магистральный трубопровод. Однако в КГГА успокоили киевлян, что это произошло из-за испытаний тепломагистралей. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место утечки, однако в настоящее время идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые будут выполнять верхолазы.

Справка. Гидравлические испытания теплосетей являются обязательным условием подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону, чтобы своевременно обнаружить "слабые" места трубопроводов и снизить уровень аварийности во время отопительного периода.

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