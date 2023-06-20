Прорив стався у Дніпровському районі столиці. За словами місцевих мешканців, це вже не перша подібна аварія.
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У Києві затопило багатоповерхівку
Як стало відомо, у багатоповерхівці Дніпровського району прорвало пожежний гідрант і затопило будинок з 10 по 1 поверх. Вода на 10 поверсі була майже по коліна, тому місцеві жителі зробили отвори на загальних балконах, аби вона могла витікати.
Затоплена багатоповерхівка у столиці: дивіться відео
Місцеві жителі кажуть, що це вже не перший подібний випадок. Схожа ситуація була у травні, але на 9 поверсі будинку.
Наразі гідрант заварили, однак на місце події прибули правоохоронці та зафіксували несправність.
Затоплена багатоповерхівка у Києві / фото телеканалу "Київ"
Наразі гідрант заварили / фото телеканалу "Київ"
Інші подібні випадки
- Раніше внаслідок підйому води у річці Дніпро у Києві спостерігали значне підтоплення берегової лінії. Через таке нехарактерне для столиці явище в місті та області оголошували І рівень небезпеки, жовтий. В Оболонському районі через підвищення рівня води підтоплювало парк "Наталка" та Оболонську набережну.
- Затопленим виявився і столичний парк розваг X-park. Деякі люди з ентузіазмом підійшли до ситуації та надали перевагу пересуванню на каяках.
- До речі, у столиці 17 червня утворився величезний "фонтан" на Лук'янівці. Ймовірно, прорвало трубу.