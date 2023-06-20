Прорив стався у Дніпровському районі столиці. За словами місцевих мешканців, це вже не перша подібна аварія.

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У Києві затопило багатоповерхівку

Як стало відомо, у багатоповерхівці Дніпровського району прорвало пожежний гідрант і затопило будинок з 10 по 1 поверх. Вода на 10 поверсі була майже по коліна, тому місцеві жителі зробили отвори на загальних балконах, аби вона могла витікати.

Затоплена багатоповерхівка у столиці: дивіться відео

Місцеві жителі кажуть, що це вже не перший подібний випадок. Схожа ситуація була у травні, але на 9 поверсі будинку.

Наразі гідрант заварили, однак на місце події прибули правоохоронці та зафіксували несправність.



Затоплена багатоповерхівка у Києві / фото телеканалу "Київ"



Наразі гідрант заварили / фото телеканалу "Київ"

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