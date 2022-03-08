Сирены в Киеве начали раздаваться в 11:38, в Виннице – в 11:39, в Житомире – 11:41, в Полтаве – 11:42.
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"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!", – говорится в сообщении КГГА.
В Житомире и Виннице тоже воздушная тревога. В то же время в Полтаве объявили ракетную угрозу.
Отметим, что после сирены следует срочно укрыться в убежище. В безопасном месте следует оставаться, пока не раздастся сигнал об отбое тревоги. Эти правила спасают жизнь.
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