Сирени у Києві почали лунати об 11:38, у Вінниці – об 11:39, у Житомирі – 11:41, у Полтаві – 11:42.

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"Увага! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", – йдеться у повідомленні КМДА.

У Житомирі та Вінниці також повітряна тривога. Водночас у Полтаві оголосили ракетну загрозу.

Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.

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