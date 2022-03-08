У Росії залишилося "достатньо багато машин для вбивства"

Глава держави під час звернення до українців зазначив, що наша армія знищує окупантів всюди. Зокрема, йдеться про сотні крилатих ракет, літаків та вертольотів.

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Росія за останні 30 років не втратила стільки авіаційної техніки, стільки за ці 13 днів війни в Україні,

– заявив президент.

Разом з тим, Зеленський додав, що в Росії залишилося "достатньо багато машин для вбивства".

"Ще достатньо ракет для терору. Ще достатньо 500-кілограмових бомб, щоб скидати їх на нас. На звичайних людей", – сказав президент.

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