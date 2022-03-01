Важливо Ситуация вокруг Киева напряжена: враг собирается наступать с Полесья

В Киеве была воздушная тривога

Около 2:29 в Киеве включили сирены из-за угрозы обстрела со стороны оккупанта. Жителей просят выключить свет и газ и немедленно переместиться в укрытие. Ни в коем случае не выключайте мобильные телефоны. Если можете – предупредите соседей о сиренах.

В 2:41, как сообщает КГГА, воздушная тревога завершилась.

Что стоит взять с собой в укрытие / Данные МОЗ / Инфографика 24 канала

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