Важливо Ситуація навколо Києва напружена: ворог збирається наступати з Полісся

У Києві оголосили повітряну тривогу

Близько 2:29 у Києві увімкнули сирени через загрозу обстрілу з боку окупанта. Мешканців просять вимкнути світло й газ і негайно переміститися в укриття. В жодному випадку не вимикайте мобільних телефонів. Якщо можете – попередьте сусідів про сирени.

Доповнено: О 2:41, як повідомляє КМДА, повітряна тривога завершилася.

Що варто взяти з собою в укриття / Дані МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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