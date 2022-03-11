Также около 13.37 сообщили о воздушной тревоге в Николаеве. Местных жителей призвали немедленно уходить в места безопасности.

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Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги. Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

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