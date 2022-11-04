В городской администрации сообщили, что из-за аварийных и стабилизационных отключений участились случаи вызовов на деблокирование дверей лифтовых кабин.

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Что делать, если вы "застряли" в лифте

В КГГА добавили, что в период отключений света возможны отклонения от графиков, поэтому горожанам рекомендуется спланировать свое время так, чтобы перестать пользоваться лифтами за 30 – 40 минут до начала отключения.

С графиками отключений можно ознакомиться на сайте ДТЭК.

Спасатели напоминают жителям столицы правила, которые следует соблюдать, если "застряли" в лифте:

Пытаться успокоить себя, не стоит паниковать.

Не нажимайте на все кнопки, не прыгайте в лифте и не пытайтесь открыть дверь кабины самостоятельно.

Воспользуйтесь кнопкой вызова диспетчера или номером телефона аварийно-лифтовой службы и сообщите о возникшей проблеме и своем местонахождении.

Обратите внимание! Обычно в лифтовых кабинах или в подъезде есть объявления с номером телефона горячей линии обслуживающей лифт компании. Заранее сфотографируйте эти данные или перепишите. Если же такая информация отсутствует, то обратитесь в ОСМД или ЖЭК, обслуживающий ваш дом, с просьбой разместить контактные телефоны аварийно-лифтовой службы, по которым граждане могут известить ее об остановке лифтовой кабины.

Если диспетчер или аварийно-лифтовая служба не отвечают или не могут приехать, позвоните в службу "101". Информация поступит оперативным дежурным аварийно-спасательных бригад вашего района и города в целом, и на помощь приедут спасатели, не привлеченные к ликвидации других чрезвычайных ситуаций.

Если у вас при себе нет телефона или отсутствует мобильная связь, позовите на помощь жильцов дома, которые живут рядом или проходят мимо, и попросите, чтобы вызвали соответствующую службу.

Если в ожидании аварийной службы вам стало жарко, расстегните или снимите верхнюю одежду. При наличии воды пейте ее умеренно. Если состояние не улучшилось, положите вещи на пол и присядьте, вытянув ноги.

После приезда аварийной бригады четко следуйте всем ее инструкциям.

Что известно об аварийных отключениях в Киеве

4 ноября в Киеве отменили аварийное отключение света, которое энергетики были вынуждены ввести еще утром. В настоящее время во всех районах столицы применяются только стабилизационные отключения.

В ДТЭК отмечают, что энергетики вместе со специалистами Укрэнерго и другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации.

Жителей столицы призывают экономно использовать свет. Как правильно экономно использовать электроэнергию – читайте по ссылке.

Важно – ДТЭК экстренно выключает свет в Киеве в обход графиков: смотрите видео