По его словам, если бы не одно решающее сражение, городские власти могли бы отдать приказ о вывозе жителей за пределы украинской столицы. Сам полковник, рассказавший эту информацию, пожелал остаться анонимным.
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Что предупредило эвакуацию киевлян в период блэкаута
Полковник Вооруженных Сил нашего государства отметил, что о том, что украинская столица находилась на грани полной эвакуации населения знали многие. Однако он подчеркнул, что все решила ситуация, в которой наши военные проявили себя достаточно профессионально.
Было одно сражение, которое, на мой взгляд, определило судьбу Киева и российской кампании уничтожения нашей энергетики, когда по Киеву было выпущено 49 крылатых ракет,
– рассказал он.
По его словам, в тот день, а именно 16 декабря 2022 года Украина выпустила десятки ракет из своих советских систем противовоздушной обороны С-300, американских NASAMS и немецких систем IRIS-T. Полковник отметил, что это была попытка спасти столицу от полного обесточения в период морозов.
В заключение военный сказал, что если бы наша противовоздушная оборона допустила этот удар, то население украинской столицы пришлось бы эвакуировать. Он отметил, что эвакуировать два с половиной миллиона человек очень тяжело.
Недавно об эвакуации населения Киева упоминал и Кличко
- Мэр Киева Виталий Кличко 16 июля рассказал, что столица Украины готовилась к эвакуации населения после блэкаута осенью 2022 года. По его словам, тогда Киев был "очень близко" к перевозке горожан.
- Он также рассказал, что город спас то, что погода была тогда плюсовой, ведь блэкаут приходился на ночную часть дня. Кличко подчеркнул, что если бы минусовая температура была, мы должны были бы сливать воду из системы отопления, восстановить это возможно было бы только следующей весной.
- Кроме того, мэр Киева объяснил, что сценарий с блэкаутом может повториться и в 2023 году. Поэтому город может оказаться на грани нуждаемости в частичной эвакуации населения.