По его словам, если бы не одно решающее сражение, городские власти могли бы отдать приказ о вывозе жителей за пределы украинской столицы. Сам полковник, рассказавший эту информацию, пожелал остаться анонимным.

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Что предупредило эвакуацию киевлян в период блэкаута

Полковник Вооруженных Сил нашего государства отметил, что о том, что украинская столица находилась на грани полной эвакуации населения знали многие. Однако он подчеркнул, что все решила ситуация, в которой наши военные проявили себя достаточно профессионально.

Было одно сражение, которое, на мой взгляд, определило судьбу Киева и российской кампании уничтожения нашей энергетики, когда по Киеву было выпущено 49 крылатых ракет,

– рассказал он.

По его словам, в тот день, а именно 16 декабря 2022 года Украина выпустила десятки ракет из своих советских систем противовоздушной обороны С-300, американских NASAMS и немецких систем IRIS-T. Полковник отметил, что это была попытка спасти столицу от полного обесточения в период морозов.

В заключение военный сказал, что если бы наша противовоздушная оборона допустила этот удар, то население украинской столицы пришлось бы эвакуировать. Он отметил, что эвакуировать два с половиной миллиона человек очень тяжело.

Недавно об эвакуации населения Киева упоминал и Кличко