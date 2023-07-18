Мэр Киева рассказал в интервью Суспильному, что Киев был близок к эвакуации. Ведь тогда в городе исчезли свет и тепло, пишет 24 Канал.

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Как Киев избежал эвакуации населения

Виталий Кличко за вопрос, насколько были близки к эвакуации населения из Киева, ответил: "Очень близки".

Я могу сказать, что ситуация была очень близка к критической. В Киеве был блекаут. Он пришелся на ночную часть времени, и нам погода очень помогла, потому что был плюс. Если бы минусовая температура была, мы должны были бы сливать воду из системы отопления, восстановить это возможно было бы только следующей весной, когда тепло стало бы,

– рассказал городской голова.

По его словам, тогда система работала на грани своих возможностей.

Виталий Кличко также пояснил, что сценарий с блекаутом может повториться и "можем оказаться на грани нужды в какой-нибудь частичной эвакуации".

"И мы должны, мы должны быть готовы к разным сценариям и знать, что мы делаем в том или ином сценарии. Но мы делаем все для того, чтобы такие сценарии не были реализованы", – подытожил мэр.

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Зимой свет могут выключать даже при отсутствии обстрелов

Исполнительный директор Центра исследования энергетики Александр Харченко предупредил в июле, что проблемы с генерацией зимой могут быть даже если Россия не будет атаковать энергосистему Украины.

Ведь потребление света даже летом растет, а на пике зимой – будет еще больше. Сейчас наше государство ведет расчеты и моделирует разные сценарии. Однако какой из них реализуется – прогнозировать трудно.

Предварительно Александр Харченко пояснил, что будут достаточно ощутимы проблемы с генерацией, если в системе не будет Запорожской АЭС.

Размер этого дефицита, как мне лично представляется, перекрыть импортом мы не сможем. Просто столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения,

– подчеркнул Харченко.

По его словам, чем будет холоднее будет зимой, тем больше будет дефицит. Когда импорта не хватит, тогда систему придется балансировать отключениями.