За його словами, якби не одна вирішальна битва, міська влада могла б віддати наказ про вивезення жителів за межі української столиці. Сам полковник, який розповів цю інформацію, побажав лишитися анонімним.
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Що попередило евакуацію киян у період блекауту
Полковник Збройних Сил нашої держави зазначив, що про те, що українська столиця перебувала на межі повної евакуації населення знав багато хто. Однак він наголосив, що все вирішила ситуація, у якій наші військові проявили себе доволі професійно.
Була одна битва, яка, на мій погляд, визначила долю Києва та російської кампанії знищення нашої енергетики, коли по Києву було випущено 49 крилатих ракет,
– розповів він.
За його словами, того дня, а саме 16 грудня 2022 року, Україна випустила десятки ракет зі своїх радянських систем протиповітряної оборони С-300, американських NASAMS та німецьких систем IRIS-T. Полковник зазначив, що це була спроба врятувати столицю від повного знеструмлення у період морозів.
Наостанок військовий сказав, що якби наша протиповітряна оборона допустила цей удар, то населення української столиці довелося б евакуювати. Він відзначив, що евакуювати два з половиною мільйони людей дуже важко.
Нещодавно про евакуацію населення Києва згадував і Кличко
- Міський голова Києва Віталій Кличко 16 липня розповів, що столиця України готувалась до евакуації населення після блекауту восени 2022 року. За його словами, тоді Київ був "дуже близько" до перевезення містян.
- Він також розповів, що місто врятувало те, що погода тоді була плюсовою, адже блекаут припадав на нічну частину дня. Кличко наголосив, що якби мінусова температура була, ми повинні були б зливати воду з системи опалення, відновити це можливо було б тільки наступної весни.
- Крім того, мер Києва пояснив, що сценарій з блекаутом може повторитися й у 2023 році. Тому місто може опинитись на межі потреби в частковій евакуації населення.