Планы разрушила медведица: киевлянин залез на дерево при попытке незаконно пересечь границу

Житель Киева, который пытался нелегально попасть в Румынию через горную местность, неожиданно встретил на пути медведицу. Спасаясь от хищника, мужчина взобрался на дерево и вызвал помощь.

На беглеца составили админпротокол. О деталях приключения киевлянина рассказали в Госпогранслужбе.

Что известно о приключениях мужчины, который во время побега встретил медведя в горах?

На Закарпатье житель Киева, который пытался незаконно пересечь государственную границу в направлении Румынии, попал в необычную ситуацию во время ночного перехода через горную местность.

Мужчина проложил маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в путь самостоятельно. Однако во время движения он неожиданно наткнулся на медведицу.

Чтобы избежать опасной встречи с диким животным, нарушитель быстро залез на дерево. Находясь на высоте, мужчина обратился за помощью. На вызов оперативно прибыли военнослужащие Мукачевского пограничного отряда. На момент их прибытия медведица уже покинула место происшествия.

Пограничники безопасно сняли мужчину с дерева. Беглец рассказал, что пытался звонить, чтобы вызвать помощь, но связи не было.

Впоследствии его доставили в подразделение для выяснения обстоятельств. По факту попытки незаконного пересечения государственной границы в отношении мужчины составили административный протокол.

В Госпогранслужбе в очередной раз напоминают, что незаконные маршруты через горную местность представляют опасность не только из-за сложного рельефа и погодных условий, но и из-за возможных встреч с дикими животными.

Другие случаи попыток незаконного пересечения границы

На Раховщине пограничники спасли 24-летнего жителя Каменца-Подольского, который при попытке незаконно пересечь государственную границу истощился в горной местности. Мужчина находился в труднодоступном районе и понял, что из-за усталости больше не может самостоятельно продолжать путь. Он обратился за помощью к пограничникам Мукачевского отряда ГПСУ. На место оперативно отправилась группа реагирования, которая нашла мужчину и помогла ему безопасно спуститься с гор.

Это не первый необычный случай на границе в последнее время. Ранее пограничники разоблачили 44-летнего киевлянина, который пытался выехать из Украины вместе с 80-летней "женой". Во время проверки выяснилось, что женщина на самом деле является его тещей, а история о браке оказалась попыткой незаконного пересечения границы.