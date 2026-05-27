Пограничники Мукачевского отряда Государственной пограничной службы Украины спасли мужчину. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Что известно о спасенном мужчине, который пытался незаконно пересечь границу?

Пограничники Мукачевского отряда Государственной пограничной службы Украины получили вызов от 24-летнего жителя Каменца-Подольского, который сообщил, что находится в труднодоступной горной местности на территории Раховского района и из-за сильного истощения не может самостоятельно продолжить движение. На место была направлена группа реагирования, которая нашла мужчину и помогла ему безопасно спуститься с гор.

После спасения его доставили в пограничное подразделение. В медицинской помощи он не нуждался.

Впоследствии мужчина признался, что намеревался незаконно пересечь государственную границу Украины и попасть в Румынию. Он самостоятельно спланировал маршрут через высокогорье, однако переоценил собственные физические возможности и истощился во время движения.

В Государственной пограничной службе сообщили, что за попытку незаконного пересечения границы на него составлен административный протокол по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Окончательную правовую оценку его действиям будет давать суд.

Другие случаи задержания уклонистов

Напомним, что на Житомирщине пограничники разоблачили схему незаконной переправки мужчин через государственную границу. По данным ГПСУ, организаторы пытались вывезти уклонистов за денежное вознаграждение, используя два автомобиля, один из которых выполнял роль "разведки", а другой перевозил четырех мужчин. Правоохранители установили, что к схеме были причастны местные жители из Винницкой области - мужчина и женщина, которые планировали получить по 10 тысяч гривен с каждого участника незаконного выезда. Оба задержаны, им сообщено о подозрении.

Депутату Харьковского городского совета сообщили о подозрении в вероятном участии в организации незаконного выезда мужчин из Украины в Румынию за 17 тысяч долларов. По данным следствия, к схеме также был привлечен бармен, а детали вероятной сделки они согласовывали через мессенджер Threema.

В Киеве правоохранители задержали 38-летнего мужчину, которого подозревают в организации незаконной переправки военнообязанных за границу за 23 тысячи долларов. Ему грозит до 9 лет лишения свободы.