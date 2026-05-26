Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Смотрите также Все женщины могут пересекать государственную границу: ГПСУ рассказала о снятии ограничений

Что известно о задержанных и операции ГПСУ?

На Житомирщине ГПСУ разоблачила преступную схему по вывозу мужчин за границу. Операцию проводили сотрудники 9 пограничного отряда.

Сначала ГПСУ остановила 2 автомобиля на Житомирщине. В первом авто находилась женщина, которая выполняла роль "разведчицы", а во второй машине сидел мужчина, который вез 4 уклонистов.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Мужчина и женщина – местные жители из Винницкой области, которые пытались получить по 10 тысяч гривен с каждого уклониста. На место событий также прибыли правоохранители.

Злоумышленников оперативно задержали и сообщили о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное из корыстных побуждений в составе группы.

Расследование до сих пор продолжается, а следователи устанавливают все обстоятельства. Злоумышленникам грозит от 7 до 9 лет лишения свободы.

Другие похожие случаи в Украине

Депутата Харьковского горсовета подозревают в причастности к схеме незаконного выезда мужчин из Украины в Румынию за 17 тысяч долларов.

Следствие установило, что схема реализовывалась вместе с барменом, с которым подозреваемый обсуждал детали через мессенджер Threema.

В Киеве задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в организации незаконного выезда военнообязанных мужчин за границу за 23 000 долларов. Ему грозит от 7 до 9 лет заключения по части 3 статьи 332 Уголовного кодекса Украины.