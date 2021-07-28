О разоблачении злоумышленника, который продавал дизельное топливо сомнительного качества, сообщили работники ГФС Киева. По словам фискалов, подобный "бизнес" является новинкой.

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Если суд признает киевлянина виновным в совершении преступления, ему грозит штраф от 34 до 85 тысяч гривен с конфискацией нелегальной продукции и всех аппаратов, с помощью которых он ее реализовывал.

Изъяли топлива почти на 350 тысяч



Мужчина оборудовал бус специальным оборудованием / Фото ГФС Киева

По данным правоохранителей, 35-летний житель столицы устроил в микроавтобусе передвижную АЗС.

Мужчина заливал в специальные емкости дизель, после чего вез его маршрутчикам. Заправлял транспортные средства он с помощью спецоборудования.

Никаких документов относительно качества горючего у мужчины не было. Как и разрешений на ведение подобной деятельности.

Поступок нарушителя квалифицировали как нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности, что является административным правонарушением.



Оборудование у киевлянина изъяли вместе с микроавтобусом / Фото ГФС Киева

Фискалы изъяли 800 литров горючего и микроавтобус. Согласно официальным данным, стоимость топлива оценили в 348 тысяч гривен.