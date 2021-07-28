Про викриття зловмисника, який продавав дизельне паливо сумнівної якості, повідомили працівники ДФС Києва. За словами фіскалів, подібний "бізнес" є новинкою.

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Якщо суд визнає киянина винним у скоєнні злочину, йому загрожує штраф від 34 до 85 тисяч гривень із конфіскацією нелегальної продукції та всіх апаратів, за допомогою яких він її реалізовував.

Вилучили пального майже на 350 тисяч



Чоловік обладнав бус спеціальним обладнанням / Фото ДФС Києва

За даними правоохоронців, 35-річний мешканець столиці облаштував у мікроавтобусі пересувну АЗС.

Чоловік заливав до спеціальних місткостях дизель, після чого віз його до маршрутників. Заправляв транспортні засоби він за допомогою спецобладнання.

Жодних документів щодо якості пального у чоловіка не було. Як і дозволів на ведення подібної діяльності.

Вчинок порушника кваліфікували як порушення порядку провадження господарської діяльності, що є адміністративним правопорушенням



Обладнання у киянина вилучили разом із мікроавтобусом / Фото ДФС Києва

Фіскали вилучили 800 літрів пального та мікроавтобус. Згідно з офіційними даними, вартість пального оцінили у 348 тисяч гривень.