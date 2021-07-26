Таку інформацію оприлюднило видання "Апостроф", посилаючись на офіційний звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Комісія займалась розслідуванням після гучних заяв про скрутки ексміністра фінансів Ігоря Уманського.
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Любченко може бути причетним до скруток
Схема полягає у тому, щоб:
- поєднати в системі податковий кредит, сформований в результаті ввезення або виготовлення товарів на тіньовому ринку, які потім продаються за готівку без сплати податків, а також податкове зобов'язання;
- останнє виникає у платників легального сектора економіки, коли їм потрібно легалізувати товари, виготовлені в тіньовому секторі.
Любченко, очоливши ДПС, одразу погодився з Уманським. Однак, згідно зі звітом ТСК, під час його діяльності скрутки зросли:
- у травні – грудні 2020 року об'єм скруток склав 19,6 мільярда;
- за той же період 2019 року – тобто до пандемії – склали 17 мільярдів гривень.
Видання аналізує, "якщо слідувати гіпотезі, що скрутки продовжують працювати з інтенсивністю приблизно у 2,5 мільярди гривень втрат для бюджету щомісяця, то за 2021 рік, поки Любченко очолював ДПС, як можна припустити, фіскали недорахувалися ще як мінімум 12,5 мільярда гривень".
Комісія також виявила порушення:
- схемного відшкодування ПДВ за 2020 рік – на 1,2 мільярда гривень;
- схем з неповерненням валютної виручки нерезидентами – на 1,4 мільярда гривень;
- ухилення від сплати акцизного податку приблизно на 7 – 8 мільярди гривень на рік.
Видання підсумовує, що це орієнтовно ще 10 мільярдів гривень щорічних "дірок".
Також знайшли зростаючу кількість скарг бізнесу на тиск з боку ДПС під час перевірок. Попри те, що уряд заборонив фіскалам в період карантину проводити виїзні перевірки.
Що цьому передувало
- У 2020 році кількість скарг на дії податкових органів, згідно з річним звітом Ради бізнес-омбудсмена, було рекордним – 1193 скарги. Це більше, ніж будь-коли з 2016 року.
- У звіті мовиться, що "одним з індикаторів зростання тиску стало самовільне прийняття ДПС рішення про відновлення перевірок і збільшення фактичного податкового навантаження і доведення підвищених планів регіональним службам в період, коли для самої податкової плани від Мінфіну були знижені через кризу. І тільки шляхом цих маніпуляцій фіскалам і вдавалося перевиконувати план".
- До речі, у березні 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про відновлення конкурсів на державну службу. Згодом Нацагентство з питань держслужби оприлюднило перелік кандидатів, яких допустили до конкурсу на посаду глави ДПС. Серед них був Олексій Любченко.