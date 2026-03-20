Пересечь границу все равно не удалось: 44 летний киевлянин женился на 80-летней теще

Украинскую границу на пункте пропуска "Могилев-Подольский" пытались пересечь 44-летний мужчина вместе со своей 80-летней женой. Оба киевляне и имеют инвалидность, однако их показания о собственной истории любви несколько не совпадали.

О решении киевлянина жениться на теще подробнее рассказали в Госпогранслужбе.

Что известно о необычной истории любви?

Во время общения с пограничниками пара пыталась убедить их в искренности своих чувств, несмотря на разницу в возрасте. Однако их история "посыпалась".

Мужчина и женщина путались в своих ответах, не могли четко рассказать детали своей совместной жизни. Как впоследствии выяснилось, женщина на самом деле является матерью гражданской жены мужа, которая находится за границей.

"Любовь без возрастных ограничений" оказалось легендой для попытки незаконного выезда,

– отметили в ГПСУ.

Там также уточнили, что супругам отказали в пропуске через государственную границу, а сообщение об обнаружении признаков криминого правонарушения направили в полицию.

