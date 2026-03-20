Пересечь границу все равно не удалось: 44 летний киевлянин женился на 80-летней теще
- 44-летний киевлянин пытался пересечь границу с 80-летней женой, которая оказалась его тещей.
- Их история "любви" оказалась попыткой незаконного выезда, которой не суждено было осуществиться.
Украинскую границу на пункте пропуска "Могилев-Подольский" пытались пересечь 44-летний мужчина вместе со своей 80-летней женой. Оба киевляне и имеют инвалидность, однако их показания о собственной истории любви несколько не совпадали.
О решении киевлянина жениться на теще подробнее рассказали в Госпогранслужбе.
Читайте также Переходил границу с голыми лодыжками: в горах Румынии нашли мертвым 28-летнего украинца
Что известно о необычной истории любви?
Во время общения с пограничниками пара пыталась убедить их в искренности своих чувств, несмотря на разницу в возрасте. Однако их история "посыпалась".
Мужчина и женщина путались в своих ответах, не могли четко рассказать детали своей совместной жизни. Как впоследствии выяснилось, женщина на самом деле является матерью гражданской жены мужа, которая находится за границей.
"Любовь без возрастных ограничений" оказалось легендой для попытки незаконного выезда,
– отметили в ГПСУ.
Там также уточнили, что супругам отказали в пропуске через государственную границу, а сообщение об обнаружении признаков криминого правонарушения направили в полицию.
Как часто происходят попытки нелегального пересечения границы?
Во время совместной операции правоохранительные органы нескольких структур остановили сразу три попытки незаконного вывоза мужчин призывного возраста за пределы Украины.
В Госпогранслужбе также сообщили, что с начала полномасштабной войны более 70 мужчин погибли, пытаясь нелегально пересечь границу, чаще всего во время переправ через реки. Хотя общее количество таких попыток уменьшилось, нарушителей и в дальнейшем задерживают ежедневно.
Пограничники отмечают, что военнообязанные регулярно пытаются незаконно выехать, особенно в западных регионах. В период туристического сезона многие из них маскируются под путешественников, чтобы избежать проверок.