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      Киевлянин, ставший "отцом" криминального романа в Италии

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      Владимир Щербаненко – итальянский писатель родом с Украины. Его произведения поразили самого Чезаре Дзаваттини, а в мире его прозвали "отцом" итальянского криминального романа.

      Детство и юность

      Владимир родился в Киеве. Своей украинской фамилией обязан отцу, которого потерял в водовороте революционных событий 1917 – 1920 годов. Мать итальянка перевезла сына в Милан, где он стал Джорджо.

      В предыдущей программе: Изобретатель с украинскими корнями, который стал легендой любительской авиации

      Ранняя потеря матери и бедность заставили парня забыть про школьную парту. Джорджо брался за любую работу – от грузчика до работника типографии. А вечера проводил в библиотеке. Благодаря упорному самообразованию получил работу корректора, потом начал писать статьи и редактировать женские журналы.

      джорджо щербаненко
      Джорджо Щербаненко

      Параллельно писал литературные произведения, сначала – в ящик. Все изменилось после встречи с известным писателем и киносценаристом Чезаре Дзаваттини, который высоко оценил его машинописи. Джорджо опубликовал десятки рассказов и романов, прежде всего любовных.

      Первый роман Щербаненко

      А в 1940 году вышел в свет его дебютный детективный роман. Тогдашний стиль писателя не назовешь уникальным – это скорее было подражание заокеанским мастерам детектива, даже действие в них происходило в США.

      щербаненко
      Щербаненко активно занимался самообразованием

      Настоящая литературная слава пришла к уроженцу Киева в 1966 году после публикации его романа "Частная Венера". Произведение основало серию книг, в которых фигурировал сыщик Дука Ламберти. В прошлом – врач, а теперь талантливый следователь распутывает убийства и ограбления, подвергая себя смертельной опасности и неизменно побеждая.

      Роман, прославивший Щербаненко

      Щербаненко писал для итальянцев и про итальянцев. В книгах изображал жизнь тогдашнего Милана, где процветали преступность и мафия. Пресса назвала Джорджо "отцом" итальянского детективного романа. Его произведения стали классикой жанра "нуар" – так называемого "черного романа", в котором преступный мир предстает без прикрас.

      Экранизация романов

      В 1969 году жизнь писателя внезапно оборвалась. Однако и после смерти его книги переиздавали значительными тиражами и экранизировали. На основе рассказов Щербаненко в 1972 году итальянец Фернандо ди Лео снял криминальную трагикомедию "Милан девятого калибра".

      Несколькими десятилетиями позднее культовый режиссер Квентин Тарантино признается, что эта экранизация поразила его и вдохновила на съемки "Криминального чтива".

      Смотрите трейлер к фильму "Криминального чтива":

       

      Тбилиси протестует: все, что нужно знать о митингах в Грузии
      сегодня
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      Автор: Марченко Елена
      Теги: Новости Украины Литература
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