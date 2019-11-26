Киянин, який став "батьком" кримінального роману в Італії

Володимир Щербаненко – італійський письменник родом з України. Зустрівши цього чоловіка на вулицях Мілана, ніхто не міг запідозрити, що перед ним – іноземець. Він був високий, худорлявий, з виразним носом і великими темними очима, лише прізвище змушувало задуматися.

Дитинство та юність

Володимир народився в Києві. Своїм українським прізвищем завдячує батькові, якого втратив у вирі революційних подій 1917 – 1920 років. Мати італійка перевезла сина в Мілан, де він став Джорджо.

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Рання втрата матері та бідність змусили хлопця забути про шкільну парту. Джорджо брався за будь-яку роботу – від вантажника до працівника друкарні. А вечори проводив у бібліотеці. Завдяки наполегливій самоосвіті отримав роботу коректора, згодом почав писати статті й редагувати жіночі журнали.



Джорджо Щербаненко

Паралельно писав літературні твори, спершу – у шухляду. Усе змінилося після зустрічі з відомим письменником і кіносценаристом Чезаре Дзаваттіні, який високо оцінив його машинописи. Джорджо опублікував десятки оповідань та романів, насамперед — любовних.

Перший роман Щербаненка

А у 1940 році вийшов друком його дебютний детективний роман. Тогочасний стиль письменника не назвеш унікальним – це радше було наслідування заокеанських майстрів детективу, навіть дія в них відбувалася у США.



Щербаненко активно займався самоосвітою

Справжня літературна слава прийшла до уродженця Києва у 1966 році після публікації його роману "Приватна Венера". Твір започаткував серію книг, у яких фігурував детектив Дука Ламберті. У минулому – лікар, а тепер талановитий слідчий розплутує вбивства й пограбування, наражаючись на смертельну небезпеку та незмінно перемагаючи.



Роман, який прославив Щербаненка

Щербаненко писав для італійців і про італійців. У книгах змальовував життя тогочасного Мілана, де процвітали злочинність та мафія. Преса назвала Джорджо "батьком" італійського детективного роману. Його твори стали класикою жанру "нуар" – так званого "чорного роману", у якому злочинний світ постає без прикрас.

Екранізація романів

У 1969 році життя письменника раптово обірвалося. Проте і після смерті його книги перевидавали значними накладами та екранізували. На основі оповідань Щербаненка у 1972 році італієць Фернандо ді Лео зняв кримінальну трагікомедію "Мілан дев’ятого калібру".

Кількома десятиліттями пізніше культовий режисер Квентін Тарантіно зізнається, що ця екранізація вразила його і надихнула на зйомки "Кримінального чтива".

Дивіться трейлер до фільму "Кримінального чтива":