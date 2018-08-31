Киевлянина, который стрелял в евромайдановцев за слова "Слава Украине", будут судить

В Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении местного жителя, который стрелял в активистов Самообороны Дарницкого района в ночь на 22 февраля 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Происшествие произошло на улице Ревуцкого в Дарницком районе столицы. По данным прокуратуры, подозреваемый, находясь возле одного из жилых домов вместе с неустановленным лицом, увидел трех общественных активистов, которые добровольно патрулировали улицы для поддержания порядка.

Услышав фразу "Слава Украине", злоумышленник достал из автомобиля предмет, похожий на охотничье ружье, и произвел несколько выстрелов в сторону активистов. Один из добровольцев во время стрельбы получил огнестрельное ранение ноги и был госпитализирован,

– говорится в сообщении.

По результатам расследования мужчине, который стрелял в активистов, объявлено подозрение в умышленном совершении средней тяжести телесных повреждений, повлекших длительное расстройство здоровья, а также в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью.

За содеянное злоумышленнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, выражение "Слава Украине" стало официальным военным приветствием по приказу Петра Порошенко.