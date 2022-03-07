Злоумышленница собирала данные об аэродроме еще с декабря 2021 года. Для этого она специально поселилась недалеко от него.

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Киевлянка изучала места посадочного курса самолетов, фиксировала с помощью фото и видеосъемки факты вылета самолетов и отправляла данные оккупантам.

То есть, женщина помогала оркам проводить подрывную деятельность на территории нашего государства. Вскоре ей изберут меру пресечения. Прокуроры будут настаивать на удержании под стражей.