Зловмисниця збирала дані про аеродром ще від грудня 2021 року. Для цього вона спеціально поселилася неподалік від нього.
Зауважте Басков підозрюється у пропаганді та виправданні війни в Україні, суд дозволив його арештувати
Доповнюємо новину...
Правоохоронці викрили киянку, яка збирала дані про військовий аеродром на Івано-Франківщині та передавала росіянам. Тепер їй інкримінують державну зраду.
Джерело:Офіс генпрокурора
Зловмисниця збирала дані про аеродром ще від грудня 2021 року. Для цього вона спеціально поселилася неподалік від нього.
Зауважте Басков підозрюється у пропаганді та виправданні війни в Україні, суд дозволив його арештувати
Доповнюємо новину...