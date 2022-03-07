Зловмисниця збирала дані про аеродром ще від грудня 2021 року. Для цього вона спеціально поселилася неподалік від нього.

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