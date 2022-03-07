На його скандальні висловлювання відреагували в Офісі генерального прокурора України.

Важливо "Ви будете відчувати сором за те, що росіяни": Канделакі, Басков та інші підтримали війну

Генпрокурорка Ірина Венедіктова зазначила, що не може проігнорувати слова Баскова про Україну, а саме:

пропаганду та виправдовування війни,

фактичне запрошення росіян на смерть в Україну.

І цей факт ми проігнорувати права не маємо. Адже ви добре розумієте (думаю, краще за нас в Україні), що ваш заклик, поширений у соціальних мережах – це мільйони "інфікованих" вашою "думкою" громадян Росії,

– сказала Венедіктова.

Віднині процесуальний статус Миколи Баскова на території України – підозрюваний.

"Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви скоїли злочин, покарання за яке передбачає позбавлення волі. Ба більше, український суд, вивчивши позицію слідства та прокуратури, дійшов висновку щодо можливості задоволення клопотання про ваш арешт", – додала генпрокурорка.

Що це означає

За словами Венедіктової, у найближчому майбутньому Баскова можуть затримати правоохоронні органи тієї країни, кордон якої він перетне.

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